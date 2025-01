Juve-Torino, oltre 50 Daspo per gli scontri di novembre

TORINO (ITALPRESS) - A pochi giorni dal derby di ritorno, la polizia della Questura di Torino ha eseguito 23 perquisizioni a carico degli ultras delle due squadre. Sequestrati supporti informatici e indumenti utilizzati dai responsabili durante le azioni violente e adottati dal Questore di Torino 43 provvedimenti Daspo, oltre ad avviare le procedure per l'aggravamento di altri 20 provvedimenti interdittivi già emessi, in passato, per analoghe condotte criminose. La Divisione della Polizia anticrimine della Questura di Torino ha inoltre emesso altri 10 provvedimenti Daspo nei riguardi di tifosi granata che si sono resi responsabili di danneggiamenti all'interno del settore ospiti dello stadio sempre in occasione del derby dello scorso 9 novembre. glb/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)