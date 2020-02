TORINO (ITALPRESS) – Prenderà il via il 15 febbraio la seconda edizione del circuito Junior Wheelchair Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving, riservata ai nati dal 2004 al 2011 e caratterizzata da 8 stage/torneo. Chiuderà la manifestazione itinerante il master finale di Roma, in programma il 26 e 27 agosto, al quale parteciperanno i vincitori e i finalisti delle tappe. L’iniziativa è patrocinata dal Comitato italiano Paralimpico e dalla federazione italiana Tennis. Al primo stage/torneo, che si svolgerà il 15 febbraio sui campi del gruppo sportivo ricreativo Ferrero di Alba, seguiranno gli appuntamenti del 7 marzo al Tennis Molinello di Rho, Bari (4-5 aprile New Country Tennis Academy), Napoli (25-26 aprile Accademia del Tennis), Roma (15-17 maggio Foro Italico e Due Ponti Sporting Club), Vicenza (6-7 giugno Circolo Tennis Vicenza), Verona (27-28 giugno Associazione tennis S.Giovanni Lupatoto), Rivoli Torinese (4-5 luglio Tennis Rivoli 2000) per culminare poi nel master finale. Il settore Junior Wheelchair è in grande espansione e dopo il successo di partecipazione e interesse ottenuto nelle quattro tappe dello scorso anno, il numero dei giocatori è triplicato. La Ferrero attraverso il progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of Moving ha fortemente ispirato la nascita di questa manifestazione e, per la seconda edizione, ha voluto che partisse da Alba dando supporto organizzativo e mettendo a disposizione le strutture del gruppo ricreativo sportivo Ferrero, una delle realtà sportive aziendali più grandi in Italia con oltre 5000 tesserati e che fa capo alla Fondazione Ferrero.

