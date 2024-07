MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – I quarti di finale degli Europei riservano un big match, tra due delle nazionali più importanti rimaste in corsa: Spagna e Germania. Un peccato che si affrontano così presto, una delle due dovrà salutare la competizione. Il loro cammino fin qui è stato quasi impeccabile: per le Furie rosse tutti successi nel girone, poi la vittoria per 4-1 con la Georgia agli ottavi. Per i tedeschi, invece, due vittorie e un pari nella fase a gruppi, dopo il netto 2-0 con la Danimarca. Ma adesso il gioco si fa duro, perchè in palio c’è un posto tra le prime quattro. A lanciare la sfida alla Germania è stato Joselu, attaccante spagnolo che da poco ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi in Qatar all’Al-Gharafa: “Affrontare Kroos? Per noi è molto importante vincere per qualificarsi. Per quanto riguarda Toni, dobbiamo credere in noi stessi. Non ci interessano i giocatori delle altre squadre. Credo che venerdì sarà l’ultima partita di Toni… Affrontiamo una grande squadra. E’ fondamentale per la Germania e lo è stato per il Real Madrid. Dobbiamo stare attenti con lui”.

Tra gli spagnoli, l’alter ego di Kroos è Rodri: “Nel suo ruolo è il migliore al mondo. E’ essenziale per il nostro gioco”. Fondamentale per arrivare avanti il gruppo, anche chi non gioca molto: “Essendo 26 sappiamo che non tutti possiamo giocare. Arriverà il momento per tutti, siamo tutti importanti”. Immediata la risposta di Kroos, che ha annunciato il ritiro ma non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello:”La mia ultima conferenza stampa? Non sono affatto nostalgico e non credo che questa sarà la mia ultima partita”, ha detto ridendo. Il classe 1990 ha tracciato un bilancio di quanto fatto fin qui: “C’erano alcuni dubbi piuttosto grandi sul fatto che avremmo fatto bene o meno. Noi, invece, ci siamo prefissati l’obiettivo di vincere il torneo”. La chiave per superare la Spagna, per Kroos è chiara: “Ho sempre pensato che partite come questa si vincessero a centrocampo. La squadra che controlla più palloni avrà le migliori possibilità di vincere”.

Non poteva mancare un’altra frecciata all’ex compagno Joselu: “Vuole mandarmi in pensione? Gli è concesso di avere questo desiderio, ma farò tutto ciò che è in mio potere per assicurarmi che non venga esaudito”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

