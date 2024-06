Di Antonion Ricotta

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nella Spagna del “tiqui-taca” non avrebbe sfigurato. Il suo calcio brasiliano lo ha portato in azzurro e alle ‘furie rossè ha già fatto male. Fu proprio Jorginho, infatti, a battere il quinto rigore nella semifinale di Wembley, fu lui a staccare il pass per la finale di quell’Europeo che in questo ci fa scendere in campo come campioni in carica. Il quinto calciato dagli azzurri: l’errore di Locatelli al primo, poi i centri di Belotti, Bonucci, Bernardeschi e, appunto, l’italo-brasiliano dell’Arsenal. “Quel rigore alla Spagna mi dà ancora i brividi. Lavoriamo per regalare agli italiani altre gioie così”, le sue parole a Vivo Azzurro TV. Giovedì a Gelsenkirchen sarà ancora lui a guidare il centrocampo della Nazionale. Tre anni fa Mancini gli affidò la regia della sua squadra, la stessa cosa sta facendo Spalletti e contro l’Albania Jorginho ha dimostrato di avere quelle doti di grande palleggiatore che al “Mancio” e a “Lucio”, ma anche agli spagnoli, piacciono tanto. Da Wembley a Gelsenkirchen la posta in palio non sarà la stessa, ma quella di giovedì assegnerà tre punti importanti, forse decisivi, per il primo posto nel Gruppo B di Euro2024.

Jorginho, in questa spedizione tedesca, è il giocatore di movimento con la maggior esperienza tra i 26 convocati: con 55 presenze, è preceduto solo da Donnarumma (63). Un’esperienza da mettere a disposizione dei compagni, e che è servita anche sabato sera a Dortmund dopo che le cose si erano messe malissimo con il gol dell’albanese Bajrami dopo 23 secondi. “La partita d’esordio con l’Albania è stata positiva – le parole di Jorginho a Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Figc -. L’abbiamo interpretata bene, tenendo molto il possesso della palla e avendo pazienza. Non era semplice: quando vai sotto di un gol dopo pochi secondi dall’inizio siamo stati bravi a mantenere la calma e a fare le cose che avevamo preparato”. Superato il match del debutto con tre punti di grande importanza, ora un esame più duro, ma anche una sfida di grande fascino oltre che di grande storia. “Ho bei ricordi della Spagna – sorride Jorginho – fu una partita molto difficile, ma che finì con un momento speciale per me, che ricorderò per sempre. Cercheremo di preparare al meglio la partita in questi tre giorni, per vincere anche questa”.

E per vincerla secondo Jorginho servirà “Alta intensità. Si affronteranno due squadre che vogliono avere il pallone: dovremo basare la partita sulle nostre qualità e non sulle loro debolezze”. Proprio come vuole Spalletti: “Il mister vuole che giochiamo a calcio bene, che facciamo girare la palla”.

Intanto nel ritiro di Iserlohn la comunità italiana non smette di trasmettere il proprio amore nei confronti dei ragazzi di Spalletti e la stessa cosa, testimoniano gli ascolti, succede in Italia. “L’affetto del nostro popolo è incredibile. Chiediamo ai nostri tifosi di continuare così: l’effetto è positivo e ci aiuta tanto, noi vogliamo fare tutto il possibile per rappresentare al meglio il nostro Paese. Dobbiamo continuare su questa strada, con la disponibilità di tutti nel mettersi a disposizione del gruppo.

Così – garantisce Jorginho – possiamo arrivare lontano”.

