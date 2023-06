MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nikola Jokic e Jamal Murray fanno la storia al Kaseya Center, Denver batte 109-94 Miami e si porta a due vittorie dall’Anello. Nel primo dei due round in casa degli Heat, le due stelle dei Nuggets fanno la voce grossa: 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per il serbo, 34+10+10 per il 26enne canadese. Mai nella storia Nba due giocatori della stessa squadra avevano chiuso in tripla doppia con almeno 30 punti nella stessa partita, nemmeno in regular season. “La loro più grande prestazione combinata nei sette anni che giocano insieme”, li applaude coach Malone, che vede all’orizzonte la chance di conquistare il primo titolo assoluto nella storia dei Nuggets. Che fanno la differenza a rimbalzo (58-33) e si riprendono il fattore campo dopo la sconfitta in gara 2. Impressionanti i numeri della coppia Jokic-Murray: 24 canestri dal campo, 31 rimbalzi e 20 assist, in pratica quanto messo a referto dall’intera squadra di Miami (34-33-20). Fra gli uomini di coach Spoelstra 28 punti di Butler e 22 punti e 17 rimbalzi di Adebayo ma stavolta gli Heat, che in questi play-off si erano specializzati nelle rimonte, non riescono a risalire dal -14 dell’ultimo quarto. Venerdì si torna in scena, ancora al Kaseya Center: Miami è già con le spalle al muro.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]