ROMA (ITALPRESS) – “Joker”, il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, attualmente in corsa agli Oscar con 11 nomination, già vincitore di 2 Golden Globe e del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, a partire dal 6 febbraio torna al cinema e arriva in dvd, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD, oltre che per il noleggio in digitale.

Il film ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di 1 miliardo nel mondo.

(ITALPRESS).