JOHNNY MARR FIRMA COLONNA SONORA DEL NUOVO BOND

Il nome di Johnny Marr, ex Smiths, si aggiunge nella colonna sonora del nuovo film di James Bond. Dopo la notizia che sarà Billie Eilish a comporre la canzone principale, giungono ora informazioni sul resto del soundtrack. Il resto del commento sonoro – come riporta il “New Musical Express” – va appunto al chitarrista, che dopo lo sciogliemento degli Smiths nel 1987 ha lanciato una buona carriera solista nel corso della quale ha pubblicato quattro album di studio ed un live. Marr, 56 anni, sta lavorando al progetto con Hans Zimmer, compositore di musiche per film hollywoodiani. Zimmer, tedesco, nella sua carriera ha vinto quattro Grammy Award, l’Oscar alla migliore colonna sonora su 11 candidature, 2 Golden Globe su 9 candidature e un BRIT Award. “No time to die”, venticinquesimo capitolo della saga di 007, sarà nelle sale nel prossimo aprile e segna l’ultima apparizione di Daniel Craig nei panni della celebre spia.

(ITALPRESS).