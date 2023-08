TORINO (ITALPRESS) – Piccolo cambiamento della catena di comando della famiglia Agnelli, che comprende la quota in Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh Industrial e Juventus tra le altre. John Elkann ha infatti lasciato la carica di presidente della Giovanni Agnelli BV, la società di diritto olandese che controlla il 52% della holding Exor, di cui Elkann resta il ceo. Elkann resta altresì presidente esecutivo di Ferrari e Stellantis. A succedergli in quella che una volta era l’accomandita, spiega Milano Finanza, è un avvocato olandese, Jeroen Preller. Sarà lui a gestire la Giovanni Agnelli Bv che raggruppa tutti i rappresentanti dei vari rami della famiglia cui vanno i dividendi delle società di Exor.

Sotto la Dicembre ci sono tutti gli eredi di Giovanni Agnelli che hanno una quota del 37,96% tra cui John, Lapo e Ginevra Elkann; il ramo Maria Sole Agnelli ha il 12,32%;

quello degli eredi di Umberto Agnelli, tra cui Andrea Agnelli, detiene l’11,85%; il ramo Giovanni Nasi ha l’8,75%; il ramo Laura Nasi-Camerana detiene il 6,52%; il ramo Brandolini D’Adda ha il 5,67%; il ramo Susanna Agnelli ha il 4,81%; il ramo Cristiana Agnelli ha il 5,05%; il ramo Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia ha il 3,47%; il ramo Emanuela Nasi il 2,58% e il ramo Furstenberg lo 0,27%. La società detiene poi azioni proprie per il 4,86%.

