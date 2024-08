LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio a Ben Affleck dopo soli due anni di matrimonio: lo riferiscono i media Usa, citando il registro della Corte Superiore di Los Angeles. La rottura del matrimonio arriva a seguito di voci insistenti secondo cui la coppia viveva separata da almeno un paio di mesi. Lopez e Affleck avrebbero messo in vendita la loro casa di Beverly Hills. Il matrimonio di Lopez e Affleck è stato celebrato a 20 anni dal loro primo incontro sul set per la commedia “Amore estremo – Tough Love”. I motivi che hanno portato al divorzio non sono noti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).