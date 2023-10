TORINO (ITALPRESS) – Tre giorni in Versilia all’insegna della guida in fuoristrada, i SUV Jeep, lo scenografico Truck Jeep: questi tra gli ingredienti che hanno sancito il successo della “Fiera Internazionale del Fuoristrada”. La terza edizione della manifestazione è andata in scena dal 13 al 15 ottobre, richiamando oltre 29.000 spettatori tra professionisti del settore e appassionati dell’off road tra l’area espositiva sul lungomare di Viareggio e l’Area Experience, vero cuore pulsante e dinamico della manifestazione, in un contesto naturalistico e paesaggistico tra i più suggestivi della nostra Penisola.

Nel dettaglio, si tratta di un autoarticolato che diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una WallBox per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°. In questa configurazione è stato possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la proverbiale capability che contraddistingue il brand da 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe e a Jeep Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico, già in vetta alle classifiche di vendita nazionali e Auto dell’Anno 2023.

Divertente ed entusiasmante, Avenger è appunto il primo SUV 100% elettrico di Jeep® e anche il primo SUV del brand disegnato in Europa, a Torino. Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto, 4,08 metri, con una commistione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto ideale per le esigenze dei clienti europei, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Gli interni sono capienti e versatili, e non mancano una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per viaggiare senza pensieri. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.

4xe è l’evoluzione del 4×4 secondo Jeep: esprime l’evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia l’ammiraglia Grand Cherokee 4xe e l’icona Wrangler 4xe. L’icona del marchio può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, con 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm che garantisce nuovi livelli di performance off-road in totale sicurezza e conservando intatte le capacità “Trail Rated”. SUV autenticamente Jeep, dunque, ma capaci di garantire prestazioni off road e urbane a zero emissioni: una ricetta che il mercato italiano sta dimostrando di apprezzare. Il mercato domestico continua a premiare la tecnologia 4xe di Jeep: anche a settembre il brand ha consolidato la leadership nel mercato PHEV, che comprende tutti i veicoli ibridi plug-in, con una quota che nell’anno sfiora il 18%; nel progressivo annuo, Jeep Compass 4xe si conferma il veicolo Plug-In Hybrid in assoluto più venduto nel mercato italiano, ed è anche il C-SUV più venduto considerando tutte le motorizzazioni, sia termiche sia elettrificate.

