TORINO (ITALPRESS) – Jeep partecipa come partner tecnico al film “Fiore mio”, il primo lungometraggio scritto, diretto e interpretato dal celebre autore Paolo Cognetti. Il film farà il suo debutto mondiale alla 77esima edizione del Locarno Film Festival in Piazza Grande, e sarà nei cinema italiani dal 25 al 27 novembre. In “Fiore mio”, Cognetti esplora il tema della montagna, una costante nella sua poetica, raccontando un viaggio intimo e introspettivo attraverso il Monte Rosa. Il film è prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani, con il sostegno della Film Commission Valle d’Aosta e in collaborazione con Montura e Jeep, technical partner SONY, service di produzione L’Eubage.

Il coinvolgimento di Jeep in “Fiore mio” non è solo un supporto tecnico ma rappresenta una condivisione di valori. Jeep incarna infatti lo spirito di passione, avventura, autenticità e libertà, caratteristiche che si riflettono nel percorso di Paolo Cognetti e nella sua narrazione cinematografica, e la sua partecipazione al film contribuisce a sottolineare l’importanza di un rapporto armonioso e sostenibile con la natura, un tema centrale sia nel film sia nella filosofia del brand che non a caso ha intrapreso con successo un percorso verso la riduzione di emissioni arricchendo negli ultimi anni la propria gamma di SUV con forme diverse di elettrificazione. La prima a esordire è stata la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid sui SUV Made in Italy Renegade e Compass, adottata poi anche sulle icone a stelle e strisce Wrangler e Grand Cherokee. Nel tempo, la sigla 4xe è diventata sinonimo di avventura a zero emissioni, grazie alle proverbiali qualità in fuoristrada tipiche della Marca ulteriormente accentuate dall’elettrificazione. E ancora oggi Jeep Renegade 4xe è il modello più venduto in Italia nei primi sette mesi del 2024 tra i B-SUV ibridi ricaricabili.

Non solo: per il massimo della libertà di scelta, Jeep offre anche la tecnologia e-Hybrid e vede in Avenger il primo SUV 100% elettrico della sua storia, un modello già leader in Italia nel proprio segmento e soprattutto, in assoluto, il SUV più venduto in Italia in questi primi sette mesi.

La tecnologia avanzata dei SUV Jeep ha fornito un supporto fondamentale durante le riprese, permettendo alla troupe di muoversi agilmente in scenari montani e impervi. Questo ha reso possibile la realizzazione di riprese mozzafiato e autentiche, che catturano la bellezza e la fragilità delle montagne italiane.

Jeep continua così il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione, unendo le sue forze a quelle di un progetto cinematografico che celebra la natura e il cambiamento climatico. La collaborazione con “Fiore mio” rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di Jeep di promuovere la consapevolezza ambientale attraverso partnership significative e progetti culturali di grande impatto. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Nexo Studios e potrà contare sulla collaborazione di media partner come Radio DEEJAY e MYMovies.it.

