TORINO (ITALPRESS) – La rivoluzione verde non si ferma, e travolge anche Jeep la cui gamma sarà interamente elettrificata entro il 2022. Da questa settimana sono presenti negli showroom Jeep italiani Renegade e Compass ibride negli allestimenti Limited, S e Trailhawk. Il Renegade nella versione Limited costa 38.500 euro, si sale a 41.500 euro per le versioni S e Trailhawk. Per la Compass si parte da 44.400 euro nella versione Limited, per arrivare a 47.900 per le versioni S e Trailhawk. Sia Renegade che Compass per i mercati europei sono prodotte a Melfi, lo stabilimento lucano diventato la casa di Jeep nel Vecchio continente. Le due vetture possono essere 100% elettriche, consentendo l’ingresso nelle zone a traffico limitato grazie alla batteria da 11,4 KWh abbinata al motore elettrico da 60 cavalli, che garantisce 50 km di autonomia a zero emissioni. Riconoscere queste nuove versioni sarà semplice, perchè sono caratterizzati dal badge 4xe. Uscendo dalle grandi città, in modalità ibrida, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 grammi/km, mentre nell’utilizzo in off-road prolungato grazie ai due motori elettrici con la funzione powerloop la trazione eAWD è sempre disponibile.

A spingere le due nuove versioni, oltre al motore elettrico, c’è quello termico turbo a benzina da 1,3 litri con due livelli di potenza massima: 130 CV e 180 CV, cui si aggiungono 60 CV prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 CV (versioni Limited per entrambi e Business solo su Compass) e 240 CV (Trailhawk e S). In termini di coppia, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,5 secondi e la velocità massima è pari a 130 km/h in modalità elettrica e fino a 200 km/h in modalità ibrida.

Nell’abitacolo spicca uno nuovo schermo TFT a colori da 7″ e un display touchscreen da 8.4″ Uconnect con integrazione Apple CarPlay, Android Auto e radio DAB. Per garantire capacità off-road di livello superiore, il sistema di controllo della trazione Jeep Selec-Terrain dispone fino a cinque modalità di guida, oltre al sistema di controllo della velocità in discesa (Hill-descent Control). Ancora più semplice da gestire la guida elettrificata, grazie alla funzione “E-Control” che consente di programmare l’ora d’inizio e la durata della ricarica batterie, scegliendo anche la tariffa più conveniente. Tramite App il conducente può controllare da remoto lo stato di carica, e in generale lo stato d’uso della vettura, e accendere anche il climatizzatore se necessario.

Per chi invece vuole solo avvicinarsi all’acquisto di una versione ibrida, esiste l’app “GO 4xe LIVE” grazie a cui si può simulare un viaggio come se si guidasse una Jeep Renegade o una Compass 4xe, e vedere visualizzati il risparmio possibili e le stazioni di ricarica lungo il tragitto. Per chi invece vorrà ricaricare da casa la Jeep è disponibile l’easyWallbox, sviluppato da Engie Eps in esclusiva per Fca, che senza necessità di alcun intervento da parte di personale specializzato riporta le batterie al 100% di carica in appena 100 minuti.

