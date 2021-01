Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, si presenta per la prima volta nella configurazione a tre file di sedili ed offre migliorate capacità 4×4, perfezionate performance su strada, qualità costruttiva, dettagli di lusso e comfort di livello superiore, nonchè contenuti tecnologici e di sicurezza di riferimento nella categoria. Discendente di una lunga dinastia contraddistinta dalle leggendarie capacità 4×4 firmate Jeep, lusso e contenuti tecnologici, la nuova Jeep Grand Cherokee 2021 – ora a sette posti – si presenta con una serie di novità per offrire ai clienti un’esperienza unica. Leggendarie capacità off-road del marchio sono garantite da tre sistemi 4×4 e dal sistema di gestione della trazione Selec-Terrain con cinque modalità di guida, a cui si aggiungono una maggiore altezza da terra e una migliore capacità di guado rispetto alla precedente generazione.

L’architettura del veicolo completamente rinnovata, le sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e le esclusive sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con ammortizzazione adattiva assicurano prestazioni off-road ed un’eccellente dinamica di guida su strada. Design autentico, qualità costruttiva e un look raffinato contraddistinto dai tipici elementi stilistici del marchio Jeep, tra cui l’iconica griglia frontale a sette feritoie e i passaruota trapezoidali. L’equipaggiamento di serie prevede un abitacolo elegante e spazioso, contraddistinto da display da 10″ per il quadro strumenti digitale e il touchscreen della radio, nuova illuminazione ambientale a LED, sedili del conducente e del passeggero con funzione massaggio e zone climatiche personalizzate. Rivestimenti in pelle capitonnè Palermo, elementi in legno Waxed Walnut a poro aperto, cerchi da 21″ e servizi premium di serie portano il nuovo allestimento Summit Reserve all’apice del lusso.

Equipaggiata con più di 110 sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui i sistemi di assistenza al conducente per la guida autonoma di livello 2 con mani sul volante e telecamere per la visione notturna a 360°. Un sistema per la guida autonoma di livello 2 senza mani sul volante sarà disponibile a fine 2021 sul Grand Cherokee L model year 2022. Tecnologie di ultima generazione, tra cui il sistema Uconnect più avanzato di sempre con integrazione wireless Apple CarPlay e Android Auto, sistema Head-up Display (HUD), specchietto retrovisore digitale, quadro strumenti digitale senza cornice, telecamera per il monitoraggio dei sedili posteriori e sofisticato sistema audio McIntosh da 960 watt con 19 altoparlanti. Programma di assistenza Jeep Wave di serie. Jeep Grand Cherokee L arriverà negli showroom Jeep nord americani nel secondo trimestre del 2021; per la nuova Jeep Grand Cherokee a due file di sedili e la sua versione elettrificata 4xe il debutto nel mercato nord americano è previsto nel corso del 2021.

