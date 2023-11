TORINO (ITALPRESS) – La stagione invernale può essere vissuta con una certa inquietudine da parte del guidatore, limitando di riflesso la serenità al volante. Nel caso di Jeep Compass 4xe la combinazione tra motore benzina e propulsione elettrica riesce a fornire quella maggiore coppia che risulta in un miglior controllo nelle differenti fasi di guida. Al volante, un ulteriore aiuto viene fornito dai sistemi elettronici di bordo, come il Jeep Selec-Terrain, in grado di controllare la trazione in presenza di differenti scenari. Ad esempio, su neve e ghiaccio la modalità “Snow” è specificatamente formulata per garantire aderenza, intervenendo sulla risposta motore-cambio, oltrechè sulla calibrazione dei controlli elettronici di trazione e stabilità. Nell’affrontare un percorso innevato, Compass 4xe sfodera anche la trazione integrale “Jeep Active Drive Low” con tecnologia ibrida: in questo modo non si utilizzano albero di trasmissione e frizioni meccaniche per azionare l’asse posteriore, con il risultato di maggiore controllo a bassa velocità.

Anche l’insidia di ripide discese viene superata grazie al sistema “Hill-Descent Control”, in grado di controllare efficacemente la velocità in discesa, regolando automaticamente l’intervento dei freni sui due assali, e lasciando al guidatore unicamente la gestione dello sterzo.

Il rischio di rimanere impantanati viene risolto invece dalla modalità “4WD Lock” insieme alla modalità “Snow” del sistema Selec-Terrain. In pratica, allo slittamento di una ruota i freni intervengono sulla stessa ruota per dare motricità a quella in presa, simulando in questo modo l’intervento di un differenziale meccanico auto-bloccante. Vale anche la pena di ricordare gli angoli caratteristici di Compass 4xe, una autentica Jeep: l’angolo di attacco è pari a 30,4 gradi, quello di uscita è di 33,3 gradi, mentre l’angolo di dosso è pari a 20,9 gradi. In sintesi, con la sua altezza da terra di 21,3 cm, Compass 4xe nell’allestimento Trailhawk dimostra di avere tutti gli elementi che servono per affrontare e superare ostacoli su terreni innevati, come sottolineano anche gli pneumatici 235/55R17 M+S con Snow Flake, per un grip superiore e la conformità all’obbligo di pneumatici invernali.

A questo punto, verificate le capacità off-road ed il disimpegno dalle insidie dell’inverno, non rimane che partire con Jeep Compass 4xe verso il Vallese, regione Svizzera posizionata proprio a ridosso del confine italiano.

In totale sintonia con lo spirito di avventura con cui Jeep da sempre si presenta, le vette del Vallese sono lontano dalle masse, propongono aria invernale pura e vette solitarie con pendii di neve fresca ed immacolata. Da queste parti principianti ed esperti trovano itinerari ad hoc, facilmente individuabili grazie alla diffusa segnaletica.

Qui è anche possibile sciare di notte, godersi una fondue in rifugio, e sfrecciare sicuri sulla pista. I numeri parlano chiaro: 500 guide di montagna sono pronte a portare in cima gli sciatori in sicurezza, per sciare sulla neve fresca in freeride per 85 percorsi controllati. Con il magico contorno di 45 cime che superano i 4.000 metri, il Vallese si propone in maniera convincente con il suo imponente paesaggio alpino, conferendo quella avventurosa sensazione di penetrare in territori inesplorati.

Dal canto suo, Jeep sottolinea l’affinità con il mondo degli sport invernali, aggiungendo a Compass 4xe l’esaustiva completezza del catalogo accessori powered by Mopar®, tra cui figurano gli indispensabili tappetini in gomma, le barre trasversali nere su cui montare varie tipologie di portaggio come il box e il porta sci/snowboard, il singolo portasci o ancora il tappeto per il vano baule in gomma, facilmente lavabile per non sporcare l’auto quando si caricano oggetti come gli scarponi innevati.

