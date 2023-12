Jeep Avenger 2024 e-hybrid, il piacere della guida si rinnova

ROMA (ITALPRESS) - Cambia già in meglio l’auto dell’Anno 2023. Il Jeep Avenger è infatti già disponibile nella versione 2024 che è più ricca di optional e al contempo semplificata nell’offerta commerciale con tre soli allestimenti. Come tre sono le motorizzazioni: 100% elettrico, il nuovissimo e-Hybrid e il 1.2 a benzina da 100 CV con cambio manuale. In modalità full electric, sono garantiti 600 km di autonomia. L’e-Hybrid grazie al motore termico e una batteria agli ioni di litio da 48 volt garantisce una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico. La nuova Jeep Avenger Model Year 24 si caratterizza per il tetto panoramico Open-Air, sedile di guida a regolazione elettrica con funzione di massaggio e materiali in pelle. Sino al 31 dicembre poi il nuovo modello 2024 è offerto in tutte le motorizzazioni con un leasing finanziario destinato anche alla clientela privata con un canone di 199 euro al mese per 36 mesi, anticipo di 6.130 euro, e valore di riscatto 15.461,50 euro. xb2/tvi/gsl