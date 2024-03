TORINO (ITALPRESS) – Il “Winter tour” di 105XMasters continua il suo viaggio nelle stazioni sciistiche più prestigiose d’Italia: dopo le recenti tappe di Cervinia e Sestriere, il festival dedicato all’action sport si dirige a Moena (TN), per l’ultima tappa di un’edizione di particolare successo, sempre all’insegna dei valori che contraddistinguono il brand Jeep: passione, autenticità, libertà, avventura. Non solo sport: “Winter Tour” è anche musica, attività village, intrattenimento ad alta quota, grazie alla presenza di Radio 105, ed emozionanti test drive a bordo della gamma di SUV Jeep® 4xe Plug-In Hybrid, anche sul celebre Truck Jeep, che attraverso un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.

Ad accompagnare le discese degli sportivi, dunque, il brand Jeep, che nell’occasione porterà sulle piste la sua gamma di SUV, per un’esperienza unica di test drive sulla neve accompagnati da esperti istruttori. Anche a febbraio il brand Jeep è stato protagonista del mercato italiano: con i modelli Made in Italy Renegade e Compass, l’icona Wrangler, l’ammiraglia Grand Cherokee e con Avenger, infatti, si è confermato leader tra i SUV. Un risultato particolarmente rilevante in quanto ottenuto nel comparto in cui la ricchezza dell’offerta rappresenta un banco di prova costante e uno stimolo a spostare i limiti sempre oltre, come da tradizione Jeep.

foto: ufficio stampa Stellantis

