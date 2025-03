MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini raggiunge i quarti di finale del “Miami Open”, quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium.

La tennista toscana, sesta favorita del tabellone, ha avuto la meglio in rimonta sull’ex numero uno del mondo Naomi Osaka per 3-6 6-4 6-4 in due ore e 15 minuti di gioco. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match fra Coco Gauff, terza testa di serie, e Magda Linette.

Zverev avanza agli ottavi

Alexander Zverev raggiunge gli ottavi del secondo Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 11.255.535 dollari. Il tedesco, testa di serie numero 1, ha avuto la meglio su Jordan Thompson per 7-5 6-4. Altri risultati del terzo turno: Machac (Cze, 20) b. Opelka (Usa) 7-6(1) 6-3; Walton (Aus) b. Wong (Hkg) 7-6(6) 4-6 6-4.

– foto IPA Sport –

(ITALPRESS).