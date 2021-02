Courmayeur accoglierà accoglierà ancora una volta il Partner di Località Jaguar Land Rover Italia che torna proponendo una serie di attività invernali all’insegna dell’avventura, delle performance e della cultura, tutte emozioni da vivere nell’assoluto rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza previste dal delicato momento che stiamo vivendo.

Jaguar Land Rover Italia, partner ormai consolidato anche di Skyway e di Courmayeur Mont Blanc Funivie (CMBF) riaprirà il 19 febbraio la Lounge presso il rinomato Chalet de l’Ange, per coinvolgere gli ospiti in un imperdibile viaggio emozionale nel mondo dei due iconici brand britannici, incentrato sulla sostenibilità, l’elettrificazione, la tecnologia e le performance.

Lo Chalet de l’Ange, rinnovato ancora nell’organizzazione degli spazi e negli arredi, si conferma l’accogliente ed ospitale Casa in montagna di Jaguar Land Rover, il cuore pulsante dell’attivazione invernale a Courmayeur, un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati dei brand. All’interno della Lounge, per il secondo anno consecutivo, torna Ferretti Group, con cui Jaguar Land Rover Italia ha rinnovato l’importante partnership, ispirata da vision, elementi di esclusività e valori affini ai brand.

Per gli ospiti, sarà possibile apprezzare l’eccellenza di Ferretti Group in un’area espositiva in cui poter ammirare i più suggestivi modellini in scala degli yacht del brand Custom Line, oltre ai prodotti della collezione Riva Brand Experience, veri e propri pezzi da collezione per gli appassionati di nautica, caratterizzati da eleganza senza tempo e cura dei dettagli, tipiche delle imbarcazioni Riva. Inoltre, per documentare il legame profondo e appassionato tra Riva e il Cinema, nella Lounge Jaguar Land Rover, sarà allestita la mostra RIVA IN THE MOVIE.

L’esposizione racconta, attraverso immagini straordinarie, le tante pellicole in cui gli yacht Riva hanno recitato un ruolo da protagonista, affiancando dive e divi di tutto il mondo.

L’emozione Riva continua ad alta quota, invitando i visitatori che vorranno approfondire questa experience, a salire con lo Skyway Monte Bianco, fino a raggiungere la stazione Pavillon The Mountain a 2.173 metri. In questa straordinaria cornice, oltre alla mostra, sarà possibile assistere, nella Sala Cinema delle Alpi, alla proiezione del cortometraggio RIVA IN THE MOVIE, presentato all’ultimo festival del cinema di Venezia e interpretato magistralmente da Pierfrancesco Favino, che ha celebrato il cinema con gli iconici yacht Riva facendo conoscere in tutto il mondo il primato creativo del Made in Italy e della sua tradizione nautica. Grande risalto avranno gli appuntamenti dedicati all’arte e cultura. All’interno del Museo Transfrontaliero, nello Chalet de l’Ange, sarà finalmente possibile ammirare dal vivo la mostra delle opere dei dieci artisti emergenti vincitori del talent Road Show del progetto JaguArt, realizzato grazie alla partnership di Jaguar con Artissima. Il programma delle attività ed eventi prevede inoltre incontri con autori e conferenze letterarie accolti nella Library Taobuk, mentre nell’area dedicata al progetto Destination Zero, si racconterà l’impegno Jaguar e Land Rover nei confronti dell’ambiente e la sua visione di una mobilità futura sempre più sostenibile. Indiscusse protagoniste del paesaggio innevato di Courmayeur, si confermano le vetture della gamma Jaguar Land Rover, con i modelli più innovativi e le ultime versioni PHEV in esposizione e da provare.

Sarà infatti possibile prenotare un test drive per salire a bordo della nuova Defender, il mito Land Rover reinterpretato per i nostri giorni, disponibile sia nella versione 110 che nella compatta 90. Per Jaguar, si potranno provare le performanti F-Type e nuova F-Pace e la nuova versione della 100% elettrica Jaguar I-Pace, portabandiera dell’ambizioso processo di elettrificazione dell’intera gamma. Tutti i test drive saranno effettuati in assoluta sicurezza, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid con le vetture sanificate dopo ogni utilizzo.

Jaguar Land Rover Italia, coerente con la propria strategia Travel Vision, ha scelto di tornare a Courmayeur, perla del turismo alpino, con un articolato calendario di attività ed experience, alcune delle quali fruibili anche in modalità phygital, da remoto, per proporre spunti che ruotano intorno ai, temi di ecologia, ambiente e tecnologia, nell’intento di poter condividere emozioni positive, seppur in un momento ancora difficile. Ogni fine settimana, sono previsti collegamenti con RTL radio per permettere a chiunque lo vorrà, di sentirsi parte di questo entusiasmante percorso. Per gli eventi fisici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di salute e sicurezza anti-Covid, saranno previsti accessi limitati a numeri ristretti di persone.

(ITALPRESS).

