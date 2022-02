ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover introduce Amazon Alexa su tutta la gamma di veicoli, sia Jaguar che Land Rover, equipaggiati con il sistema d’infotainment Pivi Pro. Attraverso un aggiornamento software via etere, i proprietari dei veicoli compatibili potranno godere di tutti i benefici derivanti da questa nuova ed intuitiva esperienza di controllo vocale.

L’integrazione porta all’interno della vettura la familiare praticità di Alexa e offre una naturale interazione vocale con alcune funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e l’integrazione con gli smart device compatibili.

Gli ingegneri Jaguar Land Rover e Amazon hanno lavorato a stretto contatto per garantire la perfetta integrazione di Alexa con il sistema Pivi Pro. Questo collaborativo approccio di sviluppo, assicurerà ai clienti Jaguar e Land Rover, di poter godere, all’interno dei propri veicoli, della medesima esperienza domestica di Alexa, beneficiando, in un prossimo futuro, di funzionalità ancora più avanzate. L’esperienza vocale di Alexa risulterà molto intuitiva e semplice per i clienti, che potranno gestire le funzioni più utilizzate senza togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada. Richieste come “Alexa portami a casa”, “Alexa riproduci la mia playlist chill-out” e “Alexa mostrami le caffetterie nelle vicinanze” potranno essere eseguite vocalmente, senza toccare il touchscreen del sistema Pivi Pro. Inoltre, attraverso una semplice richiesta, Alexa consentirà ai clienti di poter controllare le ultime notizie e il meteo, gestire la propria agenda o la lista degli acquisti da effettuare.

(ITALPRESS).

