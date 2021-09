ROMA (ITALPRESS) – “Nello sport come nella scuola, come tutto nella vita, bisogna porsi degli obiettivi. Possono essere anche i più grandi del mondo perchè se si lavora duramente si può raggiungere qualsiasi cosa. Trovatevi un sogno e lavorateci ogni giorno perchè tutto è possibile”. Lo ha detto il campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020 Marcell Jacobs, nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro. “Fin da piccolo il mio più grande sogno era quello di vincere un’Olimpiade. Lavoriamo ogni giorno per raggiungere un obiettivo come questo. Sicuramente non era semplice, ma nel mio cuore e nella mia testa questo sogno c’era e sono riuscito a raggiungerlo”, ha aggiunto Jacobs.

