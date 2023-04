MILANO (ITALPRESS) – Per chiudere un accordo e, dunque, ottenere il successo di una negoziazione, sono necessarie specifiche caratteristiche e abilità. Competenze trasversali che possono rivelarsi utili anche nello svolgimento del lavoro quotidiano. Per questo, la Corporate Academy Bosch TEC ha organizzato l’incontro “Jack Cambria – Negoziazione: l’ascolto, l’empatia, le parole giuste” tenutosi lo scorso giovedì 13 aprile in modalità ibrida, in presenza e in diretta streaming, presso l’Auditorium Bosch di Milano. Jack Cambria ha condiviso le sue esperienze e strategie di negoziazione, maturate in trentaquattro anni di servizio nella Polizia di New York e in quattordici come comandante dell’Elite Hostage Negotiation Team, l’unità dedicata a operazioni SWAT, negoziazione ostaggi, azioni antiterrorismo. Nel corso dell’incontro, moderato da Roberta Cirafisi, HR Business Partner di Bosch, Cambria ha spiegato quali siano gli aspetti più importanti alla base del successo di una negoziazione, raccontando casi concreti affrontati nel corso della sua carriera. Controllare le proprie emozioni, ascoltare l’interlocutore in modo attivo, instaurare un rapporto basato sulla fiducia e utilizzare le parole giuste sono solo alcuni degli elementi imprescindibili per poter chiudere un accordo.

L’incontro si inserisce nella serie di appuntamenti organizzati da Bosch TEC, da sempre impegnata nella formazione e nella trasmissione di competenze anche attraverso interventi e testimonianze di professionisti internazionali, per approfondire tematiche utili per svolgere al meglio il proprio lavoro. Nello specifico, l’appuntamento con Jack Cambria ha permesso di capire come le tecniche di negoziazione possano essere declinate e applicate anche nel contesto aziendale, fornendo interessanti spunti di riflessione, come la regola delle “6 P”. Secondo Cambria, infatti, per chiudere con successo un accordo in azienda, sono indispensabili la preparazione, la pianificazione della propria strategia, la psicologia (trovare la giusta dose di coraggio e fiducia in se stessi), la pratica ripetendo, per esempio, il proprio discorso a mente, la pazienza che consente di scegliere il momento giusto per parlare al proprio interlocutore e, infine, la persistenza.

“Attraverso appuntamenti come questo, Bosch TEC vuole trasmettere quelle competenze trasversali che acquisiscono sempre maggiore importanza, ponendosi come elementi imprescindibili per la crescita di un’azienda. L’incontro con Jack Cambria, il primo del 2023 organizzato da Bosch TEC con un ospite internazionale, è stato un grande momento di ispirazione e condivisione. La sua testimonianza ha consentito di consolidare competenze che possono essere applicate nella vita di tutti i giorni, sia personale sia professionale” ha spiegato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe.

foto: ufficio stampa Bosch

