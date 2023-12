TORINO (ITALPRESS) – Iveco Bus si è aggiudicato un’importante gara per la fornitura di 140 autobus elettrici a Qbuzz,

l’operatore del trasporti pubblico concessionario per l’area di Zuid-Holland Noord, nei Paesi Bassi. A partire da dicembre 2024, Qbuzz opererà 102 autobus Crossway Low Entry Elec e 38 E-Way da

10,7 e 12 metri. Questi nuovi veicoli amplieranno la flotta esistente di autobus articolati elettrici gestiti da Qbuzz nella regione di Groningen-Drenthe e di Utrecht, anche questi forniti da Iveco Bus. Progettate per affrontare tutte le sfide del trasporto urbano, le soluzioni elettriche di Iveco Bus contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria nelle città, a rispettare l’ambiente e a ridurre i livelli di rumore.

Per Domenico Nucera, president Bus Business Unit di Iveco Group, “le città stanno migliorando la loro offerta di trasporto pubblico sostenibile e noi siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave nella transizione in corso. Questo nuovo contratto con Qbuzz rappresenta un entusiasmante passo avanti nel nostro percorso condiviso verso la riduzione dell’impatto ambientale del trasporto pubblico nei Paesi Bassi e per la soddisfazione delle nuove esigenze dei passeggeri. Siamo lieti di continuare a collaborare con Qbuzz per rendere il pianeta ancora più pulito e sicuro”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Iveco –

