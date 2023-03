Ivano Fossati “La laurea honoris causa è una doppia sorpresa”

“Una laurea così deve essere per forza inaspettata. La sorpresa sta nel fatto che altre persone pensino che del tuo lavoro di tanti anni ci sia qualcosa di buono. Improvvisamente scopri che agli altri è piaciuto in maniera tale da doverti premiare così e allora la sorpresa si raddoppia” dice il cantautore Ivano Fossati dopo aver ricevuto a Genova la laurea honoris causa in Letterature moderne e Spettacolo. xa8/tvi/gtr