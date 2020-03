L’Italtennis di Corrado Barazzutti si qualifica per le Finals di novembre della Coppa Davis 2020 alla Caja Magica di Madrid. Dopo aver vinto ieri i primi due singolari, gli azzurri si aggiudicano il doppio e, sulla terra battuta del Tc Cagliari, superano agevolmente la Corea del Sud per 3-0. In un match disputato a porte chiuse per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, è il doppio a portare il punto decisivo in favore dei padroni di casa: Simone Bolelli e Fabio Fognini liquidano in un’ora e 1 minuto di gioco Ji Sung Nam e Min-Kyu Song con il punteggio di 6-3 6-1. Inutili, ai fini del risultati, gli altri due singolari in programma.

(ITALPRESS).