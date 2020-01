ITALSPADA AL QUARTO POSTO A HEINDEINHEIM

L’Italspada maschile conclude al quarto posto la gara a squadre della tappa di Coppa del Mondo di Heidenheim ed incamera punti importanti per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. L’inedito quartetto azzurro composto da Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini, tornato in squadra per sostituire Marco Fichera alle prese con un infortunio che ne ha condizionato la gara individuale, ha scalato posizioni su posizioni, fermandosi poi al quarto posto dopo la sconfitta nella finale per il podio contro la Svizzera col punteggio di 45-36. In precedenza, gli azzurri, dopo aver iniziato superando il Sud Africa per 41-34 nell’assalto che ha aperto le porte degli ottavi di finale, avevano poi battuto per 35-29 l’Egitto ed ai quarti il Kazakhistan col punteggio di 45-33. In semifinale era poi giunta la battuta d’arresto per 45-24 contro la Francia.

L’Italia, grazie alla buona prestazione ottenuta ad Heidenheim, continua a navigare nelle zone nobili della speciale classifica delle Nazionali che saranno in pedana a Tokyo2020, a solo due gare alla conclusione della fase di qualificazione olimpica.

Al computo complessivo mancano infatti anche i risultati che matureranno il prossimo 9 febbraio sulle pedane di Vancouver e poi il 22 marzo su quelle di Buenos Aires.

