ROMA (ITALPRESS) -Il legame tra sport, salute, prevenzione e qualità della vita è stato al centro della terza edizione del Forum Osservatorio Valore Sport, evento organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento che si è confermato come il principale punto di riferimento per il confronto tra istituzioni e imprese del settore sportivo, con l’obiettivo comune di rilanciare e rinnovare la cultura del movimento e di valorizzare il ruolo dello sport nello sviluppo economico del Paese. Diversi dati evidenziano come le persone fisicamente attive abbiano una propensione al fumo inferiore del -12% rispetto ai sedentari, al consumo abituale di alcol inferiore del -2%, al consumo abituale di frutta e verdura del +42% e di carni bianche del +37%. Discusso anche il tema della sedentarietà, che in Italia è in calo negli ultimi venti anni. La quota di italiani che non praticano mai sport, oggi pari al 35% della popolazione, è scesa di -5,6 punti percentuali tra il 2001 e il 2023. Tuttavia, persistono le disuguaglianze all’accesso alla pratica sportiva. Meno anziani praticano sport rispetto ai giovani, meno donne rispetto agli uomini e meno individui dei comuni del Sud rispetto al Nord. L’accesso alla pratica sportiva resta un tema monitorare anche guardando ai bambini, in particolare alle infrastrutture sportive scolastiche: quasi il 60%, mediamente (picchi del 75% al Sud), degli edifici scolastici italiani non dispone di una palestra. Nella giornata conclusiva sul palco anche Fulvio Matteoni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Decathlon Italia, che ha posto l’accento sull’importanza di avviare azioni concrete per la diffusione della cultura del movimento sin dalla giovane età. “Sono fiero di poter offrire il nostro apporto nell’ambito dell’Osservatorio durante tutto il suo percorso – afferma Matteoni. Quest’anno vogliamo condividere buone pratiche. I percorsi formativi che la Fondazione Decathlon ha realizzato per la scuola mirano a promuovere l’inclusione scolastica attraverso lo sport, fornendo ai docenti strategie pratiche per garantire che ogni studente possa partecipare attivamente alle attività motorie e sportive”. A partire da gennaio, Fondazione Decathlon, in collaborazione con La Fabbrica Società Benefit, ha messo a disposizione dei docenti delle scuole primarie e secondarie due corsi di formazione online gratuiti per promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

L’edizione 2025 del Forum Osservatorio Valore Sport ha visto la partecipazione di un parterre di relatori (40 in totale) di altissimo livello, tra cui Giovanni Malagò, Presidente CONI collegato in videoconferenza, Luca Pancalli, Presidente CIP, Diego Nepi Molineris e Marco Mezzaroma, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Sport e Salute, Antonella Baldino e Beniamino Quintieri, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

