ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – La squadra dei fiorettisti azzurrini è campione d’Europa e il team degli sciabolatori vince la medaglia d’argento. Il rimpianto per il podio sfiorato dalle spadiste (4° posto per loro) non cambia lo scenario: ai Campionati Europei giovanili “Antalya 2025”, nella prima metà – conclusasi oggi – della kermesse, dedicata alla categoria Cadetti, l’Italia ha dettato legge stravincendo il Medagliere per Nazioni con ben 13 medaglie conquistate (5 d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo). E’ salita sul tetto d’Europa la squadra italiana Under 17 di fioretto maschile. Marco Panazzolo, Emanuele Iaquinta, Mattia Gianese e Nicolò Collini hanno dominato la gara dall’alba al tramonto. In avvio di giornata debutto in scioltezza per gli azzurrini che negli ottavi di finale hanno superato la Svezia per 45-15. Poca storia anche nel match dei quarti contro la Grecia, sconfitta con il risultato di 45-23. La cavalcata dei fiorettisti condotti a fondo pedana dai maestri Francesca Bortolozzi e Giuseppe Pierucci è proseguita spedita superando 45-40 la Gran Bretagna, in una semifinale governata molto più di quel che può suggerire il tabellino. Si è arrivati così all’assalto per la medaglia d’oro contro la Francia. E anche nell’ultimo atto l’Italia si è presa il comando del punteggio fin dalle prime frazioni e ha tagliato il traguardo “a braccia alzate”: vittoria per 45-36 e titolo continentale. Secondo gradino del podio, invece, per l’Italia della sciabola maschile. Un argento firmato da Leonardo Reale, Andrea Tribuno, Davide Vivaldi e Christian Avaltroni. Ammessi per diritto di ranking ai quarti di finale, gli sciabolatori italiani hanno battuto d’autorità la Grecia con il punteggio di 45-26, conquistando il pass per la semifinale contro la Francia. In un match combattuto, e in cui i transalpini hanno provato a non mollare sino alla fine, l’Italia si è imposta per 45-39, volando così all’ultimo atto. La finale ha opposto gli azzurrini alla Turchia, un assalto avvincente, equilibrato, che i padroni di casa hanno vinto con il risultato di 45-43. Ma quello degli azzurrini resta un secondo posto di grande valore. Medaglia sfiorata invece per la squadra di spada femminile. Ludovica Costantini, Maria Roberta Casale, Margherita Raiteri e Carola Calogiuri hanno chiuso in 4^ posizione, offrendo comunque un’ottima prestazione. Subito uno scoglio impegnativo per le spadiste italiane in avvio di giornata, superato grazie a un gran finale: 43-39 nel match degli ottavi contro la Germania. Nei quarti, opposta all’Estonia, l’Italia si è ripetuta interpretando l’assalto con grande carattere e vincendo per 45-39. Lo stop è arrivato in semifinale con l’Ungheria, che si è imposta per 45-30. La corsa verso una medaglia di bronzo che le azzurrine avrebbero meritato si è interrotta nello scorcio conclusivo della sfida con la Repubblica Ceca, che con il risultato di 45-39 ha decretato il 4° posto per le ragazze guidate dai maestri Dago Tassinari e Francesca Boscarelli. Si è chiusa così la prima metà dell’Europeo giovanile di Antalya, dedicata alla categoria Cadetti: l’Italia ha primeggiato nel Medagliere Under 17 dall’alto delle sue 13 medaglie, due in più dell’edizione 2024 a Napoli. Il bottino totale in Turchia per gli azzurrini, guidati dal Capo delegazione Paolo Menis, è di 5 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Da domani, dunque, la kermesse continentale in Turchia prosegue con la categoria Giovani. In programma le prime tre gare individuali Under 20: spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Le fiorettiste azzurrine impegnate saranno Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Matilde Molinari. Nella prova degli spadisti in pedana Marco Francesco Locatelli, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Cristiano Sena. Infine, tra le sciabolatrici, in gara Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Mariella Viale e Vittoria Mocci.

