TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia sfilerà per 18esima nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo, in programma venerdì alle 13, ora italiana. La delegazione tricolore, con Jessica Rossi ed Elia Viviani a portare la bandiera, uscirà dopo Israele e prima delle delegazioni di Iran e Iraq, secondo l’alfabeto giapponese. Prima a uscire la Grecia, come da tradizione, seguita dal team dei rifugiati, mentre la cerimonia sarà chiusa dal Giappone padrone di casa preceduto da Francia (che ospiterà a Parigi la prossima edizione dei Giochi estivi) e Stati Uniti (che organizzerà a Los Angeles l’edizione del 2028).

