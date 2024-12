ROMA (ITALPRESS) – Successo Italia ad Antalya (Turchia) agli Europei di cross. Gli azzurri della staffetta mista del cross possono esultare per un’altra medaglia d’oro dopo quella centrata due anni fa a Venaria Reale. Sebastiano ‘Parò Parolini debutta con la maglia assoluta senza paura, cedendo il braccialetto (che in sostanza vale come testimone) in quarta posizione, ma di fatto incollato a tutti gli altri. Marta Zenoni dà una prima strattonata alla gara, prende vantaggio sulla Gran Bretagna ed è solo Andorra a superarla in prossimità del cambio, ma con la frazione maschile, unici a sceglierla. E’ il momento di Sintayehu Vissa, la primatista italiana dei 1500 che fa corsa di testa e poi resiste al rientro di GB e Francia sul finale. E’ qui che comincia il lavoro di Pietro Arese, che dei 1500 è finalista olimpico, bronzo europeo e recordman azzurro: inizialmente lascia fare il frazionista francese Simon Bedard, poi nel lungo rettilineo finale trova le energie per vincere un’emozionante volata spalla a spalla con il transalpino e con il britannico Tyler Bilyard.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).