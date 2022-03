Italia-Macedonia a Palermo: l’altalena di emozioni dei tifosi azzurri

Dall’euforia per l’ingresso allo stadio Renzo Barbera alla delusione per la sconfitta e l’eliminazione da Qatar 2022: il sogno trasformato in incubo. La giornata dei tifosi azzurri a Palermo. mra/gm/gtr