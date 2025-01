ROMA (ITALPRESS) – La ripresa dei collegamenti aerei diretti tra Italia e Israele procede in maniera graduale e strutturata, con un piano di voli che garantisce una crescente connettività tra i due Paesi. Diverse compagnie aeree hanno già annunciato la ripartenza dei propri voli, con un significativo incremento delle frequenze nei prossimi mesi e vale la pena osservare in dettaglio il calendario. Lo comunica l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia.

A partire dal 16 gennaio 2025, WizzAir ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali.

A questi si aggiungono le frequenze regolarmente operate da EL AL Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (da novembre 2024 a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Milano-Malpensa, Roma-Fiumicino e Venezia-Marco Polo. Oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir, altre due compagnie israeliane, continueranno a operare i propri voli diretti da Milano-Malpensa e da Roma-Fiumicino.

A partire dal 22 gennaio 2025, BlueBird Airways opererà da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli-Capodichino per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano-Bergamo Orio al Serio dal 24 giugno al 18 ottobre 2025.

Anche ITA Airways offrirà un fitto programma di voli diretti tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv-Ben Gurion, rafforzando ulteriormente il traffico aereo tra i due Paesi. Al volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025.

Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano-Bergamo Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso.

EasyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Milano-Malpensa e Tel Aviv dal mese di giugno 2025, con voli nei giorni 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025.

Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa (comprendente Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss) riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. In particolare, il brand SWISS, dal 1° febbraio 2025, farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv.

Grazie a questo fitto piano di ripresa dei voli, la connettività tra Italia e Israele tornerà ad essere forte e diversificata, garantendo un ampio ventaglio di opzioni per viaggiatori e operatori del settore in un anno straordinario come quello Giubileo, caratterizzato da eventi e iniziative speciali pensate per i pellegrini e per tutte le persone che desidereranno scoprire l’unicità del Paese.

“Salutiamo con grande favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele – ha commentato Kalanit Goren, Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia -. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele e attendiamo con entusiasmo l’imminente appuntamento con la BIT, il prossimo febbraio, per incontrare il pubblico italiano, T.O. ed agenti di viaggio per far conoscere loro il lavoro che abbiamo portato avanti, senza sosta, in questi mesi per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica”.

