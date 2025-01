ROMA (ITALPRESS/MNA) – “Ringrazio il Ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, per la disponibilità. È stato un incontro cordiale e proficuo, che ha ribadito gli ottimi rapporti di amicizia tra Italia e Israele e la collaborazione interparlamentare tra la Camera dei deputati e la Knesset. Con il Presidente Ohana c’è stato in questi giorni anche uno scambio di lettere con cui si è confermato il comune auspicio per il cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi. Sono ore di attesa e di fiducia, che ci auguriamo possano portare a risultati concreti e duraturi. È indispensabile garantire la sicurezza dello Stato di Israele. Il nostro Paese è impegnato a rafforzare il proprio ruolo nel Mediterraneo per promuovere pace e stabilità in Medio Oriente”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a margine dell’incontro a Montecitorio con il Ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar.

-foto ufficio stampa Camera –

(ITALPRESS).

