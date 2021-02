ROMA (ITALPRESS) – Dopo la pesante sconfitta subita all’Olimpico di Roma nel debutto con la Francia, l’Italrugby sarà di scena domani a Twickenham (ore 14.15 italiane, diretta su DMax) per sfidare i padroni di casa dell’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni 2021. “Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella che ha giocato la Scozia contro l’Inghilterra nello scorso weekend – ha assicurato il capo allenatore dell’Italrugby, Franco Smith, presentando il match – Abbiamo il nostro piano di gioco per questo match. La squadra si è allenata molto bene in questa settimana e sono contento della preparazione verso questa partita”. “La sconfitta dell’Inghilterra nel primo turno del Sei Nazioni contro la Scozia, dopo 38 anni in casa, caricherà ulteriormente la squadra di Eddie Jones. Affronteremo una Nazionale che era forte anche prima di questa partita. Noi dovremo gestire tutto ciò che è sotto il nostro controllo e mostrare la migliore versione di noi stessi”, ha aggiunto Smith, che in vista dell’incontro di domani ha annunciato l’inserimento nel XV titolare di Canna e Lovotti. “La rimessa laterale potrà essere un aspetto importante durante la partita, in difesa e soprattutto in attacco – ha sottolineato il capitano azzurro Luca Bigi – Loro hanno ottimi saltatori. Dal nostro punto di vista, abbiamo recuperato fisicamente e mentalmente e siamo pronti a scendere in campo”. “La partita di sabato scorso è stata una grande delusione per tutti. Il giorno successivo è stato dedicato al recupero per poi riunirci con la squadra e ritrovarci. Questo tipo di partite devono darci una grande carica per reagire”, ha concluso il tallonatore delle Zebre, pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza per dare una mano ad un’Italia a caccia almeno di una prestazione confortante.

