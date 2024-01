ROMA (ITALPRESS) – Per cambiare il mondo è necessario coraggio. Lo dimostra chi il mondo lo ha cambiato non arrendendosi di fronte a difficoltà, pregiudizi e sfortuna. Lo dimostra chi ha portato il cuore oltre l’ostacolo e reso la propria vita un esempio da ricordare. L’agenzia di comunicazione Ital Communications Società Benefit (SB)lancia la nuova linea di podcast pop ‘Capitani Coraggiosì. Da Olivetti a Bebe Vio, da Elon Musk a Cucinelli, da Louis Vuitton a Leonardo Del Vecchio tra gli altri, racconterà i grandi italiani (e non) che hanno deciso di fare impresa, diventando dei veri brand e capitani coraggiosi. Il tutto con la voce del più giovane conduttore televisivo Rai Marco Carrara.

E’ a queste figure che la serie intende rendere omaggio: personalità storiche e contemporanee che, “semplicemente”, hanno cambiato il mondo attraverso le loro storie, le aziende che hanno creato ma soprattutto le loro virtù, vere risorse e casi di eccellenza, riferimento per popoli e Paesi di tutto il mondo.

E’ on line il primo episodio “La fabbrica, l’uomo e Adriano Olivetti”, in cui Marco Carrara racconta la storia della fabbrica Olivetti di Pozzuoli e di un uomo eccezionale che non si è limitato a teorizzare nuovi metodi per vivere, ma li ha realizzati.

La serie si prefigge di raccontare i diversi modi di intendersi “imprenditore”, ma anche di diventarlo. Le storie che verranno raccontate non parleranno solo di personaggi che hanno costruito fabbriche o inventano modelli di business legati ad oggetti rivoluzionari, ma anche storie di persone che hanno trasformato sè stessi nel business e sono diventati essi stessi brand.

Ital Communications ha già prodotto “Interpreti del Paese”, la serie podcast che racconta, attraverso le voci del giornalismo più importanti del momento, i temi fondamentali della società italiana, la sua evoluzione e le spinte all’innovazione presentandosi come un modo per capire da una nuova prospettiva le dinamiche sociali, la cultura, l’attualità.

“In Italia non abbiamo più capitani coraggiosi, o meglio sempre meno, e forse dobbiamo stimolare il nostro Paese a riprendere questo cammino di impresa e di sogno”, afferma Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications. “Il linguaggio della comunicazione è in costante evoluzione – aggiunge – siamo convinti che i podcast offrano grandi opportunità per veicolare informazioni mirate e di approfondimento perchè permettono di creare una forma di intrattenimento audio fluida e stimolante. Allo stesso tempo, è un segmento di mercato accessibile da tutti gli utenti e attraverso qualsiasi dispositivo e piattaforma”.

E’ possibile seguire i podcast sulle seguenti piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast.

– Foto Ital Communications –

(ITALPRESS).