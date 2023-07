ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways ha lanciato il suo servizio non-stop tra San Francisco e Roma. Il volo inaugurale, AZ 641, che collega le due città, è partito il 1° luglio alle 15:15. dall’aeroporto internazionale di San Francisco ed è stato operato con un Airbus A350, l’aereo di punta di ITA Airways.

Per celebrare il lancio della nuova rotta intercontinentale tra il Nord America e l’Italia, si è tenuto il taglio del nastro al gate partenze di San Francisco, alla presenza di Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare, Pierfrancesco Carino, Vice President International Sales ITA Airways, Massimo Allegri, Regional Manager Americas ITA Airways, Kevin Bumen, Chief Financial and Commercial Officer San Francisco International Airport, Sergio Strozzi, Console Generale d’Italia a San Francisco.

“Il nuovo collegamento con San Francisco arricchisce ulteriormente il network intercontinentale di ITA Airways, che rappresenta uno dei principali asset della Compagnia – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare – Con il lancio di questa nuova destinazione, la seconda in California e il sesto in Nord America, consolidiamo l’espansione della Compagnia verso il mercato statunitense, primo mercato internazionale per ITA Airways.I molteplici servizi dall’hub di Roma Fiumicino che collegano a New York, Boston, Washington, Miami, Los Angeles, e la nuova apertura di San Francisco ci permetteranno di essere il vettore di riferimento dagli Stati Uniti verso l’Italia e via Roma verso l’Europa e il Mediterraneo per la comunità italiana, le business community internazionali del Nord America e le maggiori community dell’area mediterranea”.

-foto ufficio stampa Ita Airways-

(ITALPRESS).

