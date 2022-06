Ita Airways, in considerazione del livello di crescita estremamente positivo in termini di incremento del business per prenotazioni passeggeri e aperture di nuove rotte, ha deciso di assumere nelle prossime settimane, con contratto a tempo indeterminato, 150 delle 200 risorse ex Covisian, che entreranno in organico entro dicembre 2022, ben 50 in più subito di quelle stimate per il primo gruppo e comunicate lo scorso 16 giugno a valle del proficuo incontro coordinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al ministero dello Sviluppo Economico. La decisone si legge in una nota – è stata presa per dare il giusto seguito all’accelerazione positiva del business di Ita Airways, e quindi offrire ai clienti un servizio eccellente e puntuale. La Compagnia sta registrando infatti ottimi risultati con un indice di riempimento posti con punte superiori al 90%.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ita Airways-

