ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways ha presentato l’Airbus A320neo con i nuovi interni firmati da Walter De Silva ed inaugurato la nuova Hangar Lounge dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino alla presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Compagnia Fabio Lazzerini, del Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi, di alcuni rappresentanti della stampa italiana e internazionale e di ospiti illustri come il ministro del turismo Daniela Santanchè, il Sottosegretario al MAECI Maria Tripodi, il Sottosegretario al MEF Federico Freni, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore Deidda, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma e la straordinaria campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, a cui è dedicato il nuovo Airbus.



L’evento ha avuto inizio proprio a bordo dell’Airbus A320neo, il primo interamente configurato ITA Airways ed impreziosito dai nuovi interni disegnati da Walter De Silva.

“ITA Airways segna un altro importante traguardo nel suo percorso di crescita: oggi vi mostriamo i nuovi interni del nostro Airbus A320neo di ultima generazione, le divise ITA Airways, ora indossate da tutto il personale di volo, la nuova Hangar Lounge. – ha dichiarato Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways – L’emozione è sempre quella del primo giorno, quando poco più di un anno fa assistevamo alla partenza del nostro primo volo, con la chiara ambizione di meritarci il ruolo di Compagnia di bandiera, di essere ambasciatori nel mondo del Made in Italy. L’italianità è presente in tutta l’esperienza di viaggio con ITA Airways, dall’ingresso in aeroporto all’arrivo a destinazione. – ha aggiunto l’AD – La Lounge è pensata come parte integrante di questa esperienza. Il Cliente può riconoscere e apprezzare gli elementi distintivi che rendono unica ITA Airways: l’accoglienza, lo stile e la qualità tutta italiana del nostro prodotto”.



Ad accogliere gli ospiti il personale di volo e di scalo con le nuove divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, da oggi a bordo di tutti i voli della Compagnia. Brunello Cucinelli ha offerto alla Compagnia e al Paese la sua creatività gratuitamente. La produzione delle nuove divise non ha previsto costi aggiuntivi. Sono 1448 le divise che da oggi saranno indossate dagli assistenti di volo della Compagnia, 118 quelle presenti negli scali italiani e internazionali e 91 nelle Lounge ITA Airways. Il progetto delle nuove divise è teso a valorizzare l’impareggiabile eleganza dello stile Cucinelli. L’uniforme per uomo è un completo composto da pantaloni dal fitting asciutto e da una giacca a un petto e mezzo, nota distintiva del guardaroba maschile. Per la donna, invece, è stato scelto sia un match set giacca e pantaloni che il consueto abbinamento con la gonna, bilanciando una raffinata eleganza sartoriale con un tocco contemporaneo dato dalla pulizia delle linee e dei volumi.

All’insegna della sostenibilità, uno dei pilastri fondamentali su cui si basa ITA Airways, le divise indossate fino a ieri non verranno dismesse ma vivranno una seconda vita. Nell’ambito del programma di economia circolare made in ITA Airways, “l’arte indossa la sostenibilità” che verrà presentato prossimamente, artisti indipendenti e provenienti dai principali istituti di Moda e Design nazionali, daranno luce a vere e proprie opere d’arte realizzate con le divise della Compagnia dismesse. L’Economia circolare o riuso creativo, è uno degli obiettivi della Green Value Chain di ITA Airways: attraverso la trasformazione rigenerativa di materiali in disuso si possono creare nuove realizzazioni di valore, riducendo l’impatto ambientale.



Le nuove divise sono state il biglietto da visita per salire a bordo dell’Airbus A320neo intitolato alla campionessa Carolina Kostner ed ammirare i nuovi interni a firma Walter De Silva, un progetto che ha l’idea di trasmettere in uno spazio ristretto come la cabina di un aereo, una sensazione piacevole ma coerente con la modalità scelta per un viaggio sopra le nuvole, “il cielo in una stanza”.

Nel disegno degli interni di ITA Airways, Walter De Silva si è ispirato ad elementi come comfort, eleganza, semplicità, ma soprattutto materiali e colori. Il tutto volto ad aumentare la qualità della vita a bordo. Per questo motivo sono stati scelti materiali e colori assolutamente naturali, nel pieno rispetto delle severe normative aeronautiche, per garantire il massimo benessere a bordo in tutte le situazioni.

L’Airbus è equipaggiato con poltrone dotate di presa USB A + C per la ricarica elettrica e per la prima volta la flotta di medio raggio ITA Airways offrirà un servizio di connectivity a pagamento e contenuti IFE Wireless gratuiti. La user experience sarà semplice e fluida, con 90 ore di programmazione video e 12 di programmazione audio, che verranno aggiornate su base bimestrale.

Tecnologico ed efficiente il nuovo Airbus A320neo di ITA Airways vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione.

A coronare la giornata dedicata alle novità di ITA Airways, l’inaugurazione della nuova Hangar Lounge. La sala segue la missione ambiziosa di ITA Airways di essere ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo e nasce grazie ad importanti sinergie con i Brand Italiani più prestigiosi, che condividono gli stessi valori e obiettivi: contribuire al miglioramento della customer experience offrendo un servizio che abbia l’Italia nel cuore.

Progettata dall’agenzia di branding Robilant Associati per instaurare un dialogo innovativo e contemporaneo tra ITA Airways e i propri passeggeri, la Lounge ha una dimensione di 980 metri quadrati, con una capienza massima di 150 persone e rappresenta il Made in Italy a 360°, attraverso una selezione di partner con cui costruire un progetto autentico e unico nel suo genere.

La nuova Hangar Lounge ITA Airways, dedicata ai passeggeri eleggibili al servizio (Business class, soci Executive, Premium Volare e soci Elite Plus Skyteam) in partenza verso destinazioni domestiche ed internazionali dell’area Schengen, è un luogo unico. Situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 presso l’area d’imbarco A dell’aeroporto, in una posizione particolarmente strategica per i passeggeri ITA Airways, è adatta sia al relax che al business.

Ad accogliere i clienti all’entrata lungo tutta la parete della Lounge, un’installazione visiva composta da 72 cloche blu ITA Airways, con video delle destinazioni.

Un “viaggio” multi-visivo in cui i clienti verranno proiettati direttamente nelle destinazioni che compongono il network della Compagnia di bandiera, iniziando a volare già all’interno della Lounge.

All’insegna del Made in Italy, all’interno dell’Hangar Lounge un’attenzione particolare è rivolta al food. Al centro un’isola con un buffet caldo presente nelle fasce orarie pranzo/cena ed aperitivo, una caffetteria dedicata al beverage, con un barman qualificato a disposizione dei clienti per far degustare i caffè della collezione di specialty coffee 1895 Coffee Designers by Lavazza e una lista di iconici cocktail firmati Campari Group da poter gustare seduti sulle comode Poltrone Frau o sulle sedute di B&B Italia dal design innovativo e iconico. Per un relax completo, infine, è possibile approfittare dello spazio doccia con kit dedicato dotato di asciugamano e accessori impreziosito dal mosaico firmato Bisazza.

Allo stesso tempo, l’Hangar Lounge ITA Airways è il luogo adatto anche per chi deve restare sempre connesso. Una rete wi-fi esclusiva e una working area con postazioni isolate e dotate di prese usb e charging, permetteranno a tutti gli ospiti di poter lavorare in tranquillità e comodità. E’ inoltre disponibile una VIP room completamente arredata da LEMA dove poter tenere riunioni e godere di totale privacy. Per un’esperienza completa, infine, a tutti i clienti è garantito l’accesso ad una ricca edicola digitale per restare sempre aggiornati sulle ultime news.

All’interno dell’Hangar Lounge è stato presentato il nuovo menù Spring prodotto e firmato dallo Chef pluri stellato Gian Piero Vivalda dell’Antica Corona Reale a bordo dei voli intercontinentali ITA Airways. I nuovi menù celebrano la Primavera e rendono omaggio alla cucina italiana, coniugando tradizione e innovazione per stupire i passeggeri con sapori moderni e, allo stesso tempo, facendoli sentire a casa. Gian Piero Vivalda accoglierà la clientela di ITA Airways con i profumi e sapori ispirati alle eccellenze del Paese, in uno stile semplice ed elegante, anche con ricette ispirate ai sapori di casa e proposte più leggere in tutte le classi di viaggio, dall’economy alla business.

Un menù pensato per regalare un’esperienza gastronomica completa, basata sulla meticolosa ricerca della qualità e sulla stagionalità della materia prima, con particolare attenzione agli abbinamenti tra sapori, profumi e colori. Queste ricette arricchiranno ed impreziosiranno l’intero menù Business, composto anche da altre proposte, tra cui il passeggero potrà scegliere, sempre all’insegna della prelibatezza italiana.

L’inaugurazione della nuova Hangar Lounge è stata celebrata con le pregiate bollicine Ferrari Trento protagoniste di un brindisi d’eccellenza tutto italiano.

E’ possibile acquistare l’accesso in Lounge attraverso il sito ita-airways.com o direttamente in aeroporto se si è in possesso di un biglietto ITA Airways.

La Lounge è aperta tutti i giorni della settimana dalle 06:00 alle 23:00.

L’Hangar Lounge ITA Airways è la quarta sala ad essere inaugurata dalla Compagnia di bandiera dopo “Piazza di Spagna” e “Piazza Venezia” a Roma Fiumicino e “Piazza della Scala” a Milano Linate. Non solo un luogo di relax in attesa del volo, ma una vera e propria espressione dei valori e degli elementi distintivi dell’eccellenza italiana nel mondo.

