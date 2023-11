MONZA (ITALPRESS) – Gli Istituti Clinici Zucchi (Gruppo San Donato), con sede a Monza, Carate Brianza e Brugherio, sono tra i primi in Italia ad aver ricevuto la Certificazione sulla Parità di Genere. Il riconoscimento è stato ottenuto attraverso un auditing condotto da Certiquality, tra i più importanti Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale, sulla base della prassi di riferimento UNI/Pdr 125:2022, che prevede misure volte ad assicurare sul luogo di lavoro la parità di genere e l’equilibrio tra ruoli e opportunità di carriera e retribuzioni, che è anche uno dei 17 obiettivi elencati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il risultato positivo del processo di auditing testimonia l’impegno di tutto l’ospedale per una maggior inclusione e valorizzazione professionale delle donne e per la diffusione di politiche in termini di parità di genere.

L’attenzione degli Istituti Clinici Zucchi a questa tematica si concretizza nella redazione di un Piano Strategico Parità di Genere. Il Piano, redatto e gestito da un Comitato Guida, è in linea con la normativa nazionale ed europea e intende favorire una piena partecipazione, una migliore valorizzazione e un benessere individuale e collettivo di tutte le persone che lavorano presso gli Istituti Clinici Zucchi. Gli obiettivi prioritari del Piano Strategico che verranno realizzati nell’arco dei prossimi tre anni e tracciati dal Comitato Guida, attraverso un sistema di indicatori di performance, riguardano: cultura e strategia attraverso la promozione di attività per aumentare la consapevolezza sulla parità di genere; la governance, sostenendo la prospettiva di genere nella pratica clinica; processi di human resources per finalizzare un sistema di monitoraggio dell’implementazione del Piano Strategico e della raccolta dati sull’equità remunerativa; opportunità di crescita ed inclusione delle donne; contrasto alle molestie sessuali e alla violenza di genere; tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

“Siamo orgogliosi di essere tra i precursori nel settore sanitario italiano ad aver ricevuto questa certificazione. Crediamo fermamente che il superamento di alcune barriere culturali, la partecipazione delle donne alle decisioni economiche e sociali, la valorizzazione dei talenti e una maggiore consapevolezza sulla parità di genere possano incrementare le performance aziendali e creare un futuro più inclusivo” commenta Renato Cerioli, amministratore delegato degli Istituti Clinici Zucchi.

