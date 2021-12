ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “E’ stata una lotta per il titolo molto tesa anche sul piano strategico, in particolare quando sono intervenute prima la virtual safety e poi la safety car che hanno rappresentato due momenti cruciali di gara. Max Verstappen ha fatto pit-stop per montare nuovi pneumatici in entrambe le occasioni e ha cercato di dare la caccia a Lewis Hamilton, che ha preferito invece restare in pista ed ha gestito bene i suoi pneumatici fino al traguardo ma nulla ha potuto all’ultimo giro per contrastare Verstappen su pneumatici soft”. Così il responsabile F1 e Car Racing della Pirelli, Mario Isola, al termine del Gran Premio di Abu Dhabi che ha dato il titolo iridato a Max Verstappen. “Fin dall’inizio i due contendenti al titolo sono partiti con mescole diverse e hanno poi adottato strategie differenti, come d’altro canto molti dei piloti in gara, anche per via della natura imprevedibile della corsa. Tutte e tre le mescole hanno giocato un ruolo importante, affrontando molto bene le sfide poste dal nuovo layout del tracciato e contribuendo a un finale molto spettacolare”, ha aggiunto Isola.

“Congratulazioni a Max Verstappen per il suo primo titolo e a Mercedes per aver conquistato il campionato costruttori. E’ stata una stagione assolutamente incredibile, una tra le sfide più combattute che si possa ricordare: un modo appropriato per chiudere la storia dei pneumatici da 13 pollici prima di iniziare un nuovo capitolo con i 18”, ha concluso il responsabile F1 e Car Racing della Pirelli.

