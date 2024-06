MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – “Che gara: dopo le critiche per un Gran Premio di Monaco oggettivamente poco ricco di spunti, la Formula 1 ha risposto con uno spettacolo straordinario dal primo all’ultimo giro, con tre piloti che si sono alternati in testa e altri due che hanno avuto una chance di vincere. Complimenti a Max Verstappen per un successo bellissimo ma anche agli altri protagonisti di questo Gran Premio del Canada perchè credo che oggi tutti coloro che amano questo sport si siano davvero divertiti”. Così Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, ha commentato il Gp del Canada.

“Dal punto di vista delle gomme, abbiamo avuto la possibilità di vedere all’opera quattro delle cinque tipologie disponibili. Anche la gomma da bagnato estremo, che solitamente viene poco utilizzata, ha dimostrato di essere competitiva su una pista a bassa energia e con molta acqua sull’asfalto. L’Intermedia ha consentito di fare stint anche molto lunghi, confermando di essere idonea a girare sia con l’asfalto ancora considerevolmente bagnato sia quando è quasi asciutto”, ha aggiunto Isola.

“Per quanto riguarda Hard e Medium, difficile dire quale sia stata la gomma migliore perchè la seconda safety-car ha sostanzialmente impedito di valutare quale avrebbe potuto essere il prezzo da pagare in termini di degrado per chi aveva scelto la Medium per assicurarsi un maggior grip nei primi giri con la pista ancora umida”, ha concluso il direttore Motorsport Pirelli.

