MILANO (ITALPRESS) – Malgrado alcune serie regionali debbano ancora iniziare, a metà aprile i trofei Pirelli Star e Accademia Crz hanno già complessivamente superato i 200 iscritti, nuovo record di adesioni annuale, e continuano ad aumentare. Per la precisione, a oggi gli iscritti ai Pirelli Star Rally4 e Terra 4RM sono arrivati a quota 53 mentre i piloti che hanno aderito al Trofeo Pirelli Accademia CRZ sono 154. Un segno tangibile della competitività delle famiglie di prodotti Pirelli destinati alle competizioni rallystiche: P Zero per l’asfalto, Cinturato per la pioggia, Scorpion per lo sterrato, Sottozero per neve e ghiaccio.

Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Malgrado due delle 10 zone geografiche debbano ancora iniziare la stagione, il trofeo legato ai rally regionali sta riscuotendo il maggior successo dalla sua nascita, frutto del grande incremento del montepremi e della nuova suddivisione in raggruppamenti delle vetture.

Tanti nomi nuovi ma anche tante conferme, ad iniziare da quello di Elwis Chentre. Il valdostano con la Skoda Fabia del Team D’Ambra ha vinto la Zona 1 quattro volte negli scorsi cinque anni (oltre ad aver conquistato anche una finale di Coppa Italia) e in questa stagione che ha visto la ridefinizione delle zone del nord ovest è già scattato al comando sia nella Zona 1 (Aosta e parte del Piemonte) che nella Zona 2 (Asti, Alessandria e Liguria).

Nella zona lombarda (Z3) il primo leader è Ilario Bondioni mentre in Toscana (Z7) Gianluca Tosi ha iniziato con una eloquente doppietta di vittorie. Nella Zona centromeridionale (Z8) si sta confermando il primato di Giuseppe Testa, lo scorso anno vincitore di due zone e della finale di Coppa Italia. Mentre in Sicilia (Z9) e in Sardegna (Z10) l’inizio vincente è stato rispettivamente di Marco Pollara e di Marino Gessa. E tutti questi piloti sono anche al comando delle graduatorie di ACI Sport oltre che a quelle del Trofeo Pirelli Accademia CRZ.

Pirelli Star Rally4. Il trofeo dedicato alle più moderne vetture a due ruote motrici vede Giorgio Cogni al comando della sua serie principale, il Top legato alle gare del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, mentre nella prossima settimana partirà anche l’attesissima serie legata al challenge IRC, uno dei campionati più popolari, completando il quadro degli altri di respiro nazionale già avviati, Tir e Cirt.

Pirelli Star Terra 4RM. La nuova serie Pirelli destinata alle trazioni integrali sul fondo per loro più tipico, lo sterrato, è partita con grande successo sotto il segno di Umberto Scandola con in scia Matteo Gamba e Enrico Oldrati (pilota visto anche fra i protagonisti del recente film Race for Glory con Riccardo Scamarcio ma negli insoliti panni di navigatore Lancia).

