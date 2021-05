ROMA (ITALPRESS) – Al via la collaborazione fra Marevivo e il Gruppo Pellicano Hotels per la tutela dell’ecosistema marino. Il Gruppo alberghiero supporterà infatti la nuova campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia”, attraverso la quale è possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. Dopo gli appuntamenti in Toscana e nel Lazio, l’iniziativa interesserà la Spiaggia della Chiaia a Forio (isola di Ischia), fortemente compromessa da inquinamento antropico di ogni tipo, dalle bottiglie di plastica agli attrezzi da pesca. I dipendenti Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, affiancati dai volontari di Marevivo e con il patrocinio del Comune di Forio e dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, diventeranno delle vere e proprie “sentinelle” della spiaggia, organizzando operazioni di pulizia dei rifiuti e attività di sensibilizzazione anche grazie al posizionamento di pannelli informativi. Inoltre si renderanno disponibili a segnalare eventuali criticità riscontrate, ma anche esempi di pratiche virtuose.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito de “Il Dolce Far Bene”, il nuovo programma di sostenibilità del Gruppo Pellicano che coinvolgerà i tre hotel del Gruppo (oltre a Il Pellicano di Porto Ercole, La Posta Vecchia di Palo Laziale e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia) in numerose iniziative di sostenibilità ambientale.

“Abbiamo lanciato questa campagna per chiedere alle persone di guardare la spiaggia non come qualcosa da sfruttare solamente nei mesi estivi, ma come ad un ecosistema ricco di biodiversità, habitat naturale di centinaia di animali e piante marine, da tutelare tutto l’anno – ha dichiarato Raffaella Giugni, responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo -. Proteggere una spiaggia significa proteggere tutte le specie che la abitano, e siamo felici di avere al nostro fianco un Partner come Il Gruppo Pellicano, che ha intuito la necessità di applicare un modello imprenditoriale basato sulla sostenibilità”.

“La nostra filosofia è sempre stata quella di offrire esperienze diverse ai nostri ospiti. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato a diverse iniziative sostenibili, ma durante la pandemia abbiamo sentito la necessità di aumentare il nostro impegno e concretizzarlo. Siamo orgogliosi della collaborazione con Marevivo e felici di poter dare un aiuto concreto alla salvaguardia del mare e dell’ambiente in luoghi che ci stanno molto a cuore”, commenta Marie-Louise Sciò, CEO & direttore creativo Pellicano Hotels.

“Amare il proprio territorio significa, soprattutto, rispettare l’Ambiente e la Natura che ci circonda. Come Amministrazione Comunale di Forio siamo da sempre vicini alle iniziative proposte da Marevivo a tutela dell’Ambiente, iniziative che contribuiscono, in varie forme, alla creazione e consolidamento di una giusta “coscienza ecologica” anche nelle nuove generazioni. L’iniziativa “Adotta una spiaggia”, promossa da Marevivo, costituisce un ulteriore passo avanti nella tutela di uno dei nostri beni più preziosi, il Mare e la biodiversità che esso stesso custodisce. Ringrazio quanti si renderanno protagonisti di questo evento e Marevivo per la continua e fattiva collaborazione a salvaguardia del territorio isolano e del Mare che lo circonda”, sottolinea Francesco Del Deo, sindaco del Comune di Forio e Presidente ANCIM.

