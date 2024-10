Irfis FinSicilia incontra gli studenti dell’Ateneo di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Oltre 300 studenti hanno riempito l'aula magna 'Li Donni' del dipartimento DEAS dell'Università degli Studi di Palermo per partecipare a un incontro con Irfis FinSicilia. Un convegno per raccontare agli studenti come funziona la finanziaria regionale, l'organizzazione aziendale e le possibili opportunità per chi vuole avviare una impresa. Irfis FinSicilia ha la missione di sostenere lo sviluppo economico e il benessere sociale della Sicilia, attraverso finanziamenti che attingono sia a risorse proprie che a fondi regionali ed extraregionali, destinati a imprese e privati. xd6/sat/gtr