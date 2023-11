Iren, Dal Fabbro “Puntiamo alla leadership nell’economia circolare”

RIMINI (ITALPRESS) - "Bisogna puntare su impianti che possono recuperare materie prime critiche dai nostri rifiuti, che in realtà sono risorse. Abbiamo delle città che sono miniere a cielo aperto. Pensiamo ai cellulari, ai computer, ai televisori che gettiamo in discarica e che invece sono ricchezza da recuperare. Farlo significa creare nuovi posti di lavoro, recuperare materie prime come palladio, litio, oro, zinco, rame, e al tempo stesso tutelare l'ambiente". Lo dice Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, a margine di una tavola rotonda alla 26esima edizione di Ecomondo, a Rimini. sat/gsl