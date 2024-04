ROMA (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi minaccia una risposta ampia e dolorosa a qualsiasi attacco dovesse colpire il suo paese. “Risponderemo in modo massiccio, ampio e doloroso al minimo atto che prenda di mira gli interessi iraniani e a tutti i suoi autori. Il cieco sostegno fornito da alcuni paesi occidentali all’entità sionista costituisce la base della tensione nella regione”, ha affermato il capo di Stato iraniano. In una telefonata con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Raisi ha affermato “Come avevamo annunciato ufficialmente in precedenza, l’operazione Waad Al-Sadiq è stata implementata con successo con l’obiettivo di punire l’aggressore”.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency