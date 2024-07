MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Se hai davanti la storia, sei pronto a dare tutto. Nessuna partita è facile, specialmente se mette in palio i quarti di un Europeo: l’Olanda domani è favorita, ha giocatori incredibili, ma anche noi abbiamo i nostri punti di forza”. Edward Iordanescu e la sua Romania non vedono l’ora di sfidare domani gli orange a Monaco. A Bucarest stanno rivivendo le emozioni di 30 anni fa, quando la nazionale allenata allora dal papà dell’attuale ct arrivò a un soffio da una storica semifinale mondiale. “Furono momenti fantastici, io c’ero, ma questo è un gruppo diverso – commenta Iordanescu – Sappiamo che dobbiamo essere quasi perfetti per fare risultato domani, non lasciatevi ingannare da come l’Olanda ha giocato contro l’Austria. Raggiungere i quarti sarebbe favoloso, è difficile descrivere cosa rappresenterebbe. Domani sarà importante essere forti, disciplinati, organizzati e determinati, solo così le cose potrebbero andare a nostro favore”. “Sono più entusiasta che nervoso – aggiunge in conferenza stampa Razvan Marin – Spero e mi auguro davvero che dopo i 90 minuti o i supplementari ci ritroveremo ai quarti. Ci crediamo, ci siamo allenati bene e siamo pronti a dare tutto”.

