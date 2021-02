ROMA (ITALPRESS) – “Veniamo da una brutta sconfitta ma è nostro dovere smaltire al più presto quanto successo martedì e trasformare la delusione in carica positiva. Sarà una partita delicata”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell’impegno dei biancocelesti contro il Bologna al Dall’Ara, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e che arriva dopo la pesante sconfitta con il Bayern in Champions. “Il Bologna è una squadra forte con ottime individualità. Fa piacere rivedere Mihajlovic, è un amico e un bravissimo allenatore. Sarà una gara difficile e dovremo interpretarla nel migliore dei modi”, ha dichiarato ai microfoni di Lazio Style Radio. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico biancoceleste che dovrà anche rinunciare ad Escalante squalificato: “Dobbiamo valutare l’allenamento di rifinitura. Voglio vedere come si allenerà chi è sceso in campo martedì. Cercherò di fare le scelte più idonee”, ha concluso il tecnico.

(ITALPRESS).