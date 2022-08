MILANO (ITALPRESS) – “C’è tanta voglia di fare questo esordio. Abbiamo fatto un buon lavoro, tante partite, molte delle quali impegnative. Ci siamo misurati con squadra più avanti di noi a livello fisico. Domani ad eccezione di D’Ambrosio, che abbiamo deciso di tenere a riposo, saranno tutti disponibili”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa in vista della prima gara di campionato contro il Lecce, in programma al Via del Mare domani alle 20.45. I nerazzurri nel precampionato non hanno brillato in termini di risultati, ma adesso hanno tutta l’intenzione di fare sul serio e partire con il piede giusto, senza farsi distrarre dal mercato: “Brozovic penso che domani sarà della partita. La squadra è quella che ho concordato con la proprietà. Sappiamo che ci manca un difensore centrale per sostituire Ranocchia, la società sta lavorando su questo. Credo di non dover parlare più di questo argomento perchè per il resto il nostro mercato in entrata e in uscita è chiuso”. Nella scorsa stagione due trofei per i nerazzurri, ma il rammarico sta tutto nella mancata conquista dello scudetto: “Deve essere un altro grande anno, l’Inter ha il dovere di ambire al massimo – ha aggiunto Inzaghi -. La squadra è invariata: abbiamo perso Perisic che è stato importantissimo ma ha fatto altre scelte. Abbiamo riportato Lukaku, abbiamo preso giocatori funzionali. Bellanova e Asllani hanno voglia e qualità. Noi puntiamo al massimo. Gli avversari hanno fatto tantissimi acquisti, investendo tanto ma sanno che l’Inter sarà sulla loro corsa. Paura per eventuali cessioni dei big? E’ stato concordato con società e proprietà. Da tecnico dell’Inter, per rispetto di tutti, non parlo di mercato. La squadra deve rimanere questa”. Infine, sul Lecce di Baroni: “Sono una neopromossa che avrà pubblico ed entusiasmo, giocano insieme dallo scorso anno, il loro tecnico è bravo e preparato. Servirà una gara vera da Inter per poter vincere”.

