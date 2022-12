Intesa tra Comune di MIlano ed Esercito sulla Protezione Civile

"Con questa firma abbiamo voluto suggellare la proficua collaborazione che c'è stata con il Comune di Milano. Da oggi metteremo in campo risorse comuni per sviluppare insieme addestramento, formazione e luoghi comuni per addestrarci e quindi avere la possibilità poi di intervenire in tempi rapidi in caso di necessità", Lo ha dichiarato il Comandante del 1° Reggimento Trasmissioni, colonnello Valerio Golino, sul protocollo di intesa con il Comune di Milano. xh7/pc/gsl