MILANO (ITALPRESS) – “Intesa Sanpaolo si distingue nel panorama

bancario internazionale per la qualità dei risultati. Riuscire

negli ultimi otto anni a mantenere sempre i propri impegni è

qualcosa di unico sui mercati grazie a una solida e chiara storia

industriale. La fiducia e la reputazione di Carlo Messina e della

sua squadra hanno creato valore nel lungo termine. Per questo

rappresentano una guida per le aziende italiane impegnate, con

investimenti in tecnologia e in attività innovative, nella

trasformazione e nella crescita internazionale”. Così il vice

presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

“Allo stesso tempo la banca rappresenta un punto di riferimento

per attrarre importanti investitori internazionali nel nostro

Paese e per sostenerne il rilancio. Il piano presentato oggi

mostra anche un grande impegno sul fronte della cultura, degli ESG

e della transizione verde, temi che ci accomunano e che ci

auguriamo vengano sempre più valorizzati attraverso gli ingenti

investimenti legati al Pnrr”, conclude.

(ITALPRESS).

